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«У нас хороший подбор футболистов. Нужно было собрать все в единый механизм и запустить. У него это получилось». Пича о Панове

Пича рассказал, что изменилось в «Амкале» при Виталии Панове.

«При Панове чувствуется, что поменялся ментальный уровень. Все ребята максимально уверены в себе, независимо от соперника. Но говорят, что мы слабых обыгрываем. Кто теперь сильный? Я не знаю. Поменялась менталка и атмосфера в раздевалке тоже. Николаевичу респект.

При Панове каждый понимает свою роль в команде. Было ли такое при предыдущем тренере? Не было. Николаевич на максимальном коннекте со всеми игроками. Со всеми общается.

Понятно, что каждый футболист хочет играть весь матч. Но сейчас каждый чувствует, что вносит свой вклад в команду в каждом матче. Это сильно чувствуется. Николаевич это все настроил, принял правила медиафутбола и максимально круто освоился.

«Амкал» стал лучше из-за тренера? Да. Я готов Николаевича отмечать в каждом интервью. У нас подбор футболистов очень хороший. Просто нужно было собрать все в единый механизм и запустить. У него это получилось», – рассказал нападающий «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

Панов возглавил «Амкал» летом 2024 года. Вместе с ним клуб вышел в рекордную для «Амкала» четвертую стадию Фонбет Кубка России. Также клуб занял первое место в групповом этапе Winline Кубка Медиалиги, проиграв только один матч из восьми.

Главная сенсация медиафутбола сейчас – это перерождение «Амкала»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoВиталий Панов
logo«Пича» Максим Пичугин 1998
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
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