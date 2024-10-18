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«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина

Артем Фидлер высказался о скандале с Михаилом Литвиным и болельщиком.

«Такой эпизод набрал ход в интернете, телевидении. По сути, в Медиалиге уже такое было, стычки и драки были – конечно, это неправильно. Сам Литвин признал, что это неправильно, это эмоции.

С одной стороны, я его тоже понимаю, на него кричат и ругаются, но так поступать нельзя. Главное, чтобы человек сделал выводы и больше так не делал.

Закрытие Медиалиги? У нас и в Премьер-лиге бывают эпизоды, после которых можно ее закрыть. Но это не дело. Надо объяснить людям все и создать правила этикета.

Хотел ли я когда-то разобраться так с фанатом? Нет. В чем еще разница большого футбола и медиафутбола – все снимают, все слышно. Тут все более открыто и слышно. Если бы Литвин этого не услышал, может, он бы так не поступил. Но у меня такого желания не было», – сказал экс-футболист «Урала», а ныне игрок медиафутбольной команды «СиндЕкат» Артем Фидлер.

12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Советский спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoСКА Ростов
logoАртем Фидлер
logoWinline Медиалига
logoМихаил Литвин
logoWinline Кубок Медиалиги
logoLit Energy
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