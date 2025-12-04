Кириленко о Media Basket: «У медиа – великолепное будущее. Есть люди, кто его предпочитают больше, чем обычный баскетбол»

Андрей Кириленко высказался о Лига Ставок Media Basket.

– Тренировочный процесс – полностью на Антоне Понкрашове. Мой вклад был лишь в одном. Раньше когда приходил на игру, мы постоянно проигрывали. Поэтому я весь плей-офф и финал – отсидел в раздевалке. Смотрел матчи оттуда. Это был мой вклад.

– В чем феномен медиабаскета?

– Великолепное развлечение. Человек может прийти вечером с детьми на классное тусовочное мероприятие, где можно повеселиться и посмотреть баскет.

– Добавили бы буллиты в обычный формат?

– Нет. Как бы нам не нравились буллиты, музыка во время игры и новые правила, но классический баскетбол – есть классический баскетбол. Разные форматы имеют своего зрителя. Неправильно было бы что-то менять. У медиа – великолепное будущее. Есть люди, кто его предпочитают больше, чем обычный баскетбол, – рассказал президент Российской федерации баскетбола в интервью автору Спортса’’ Артему Терентьеву.

21 ноября на «ЦСКА Арене» прошли решающие матчи шестого сезона Лига Ставок Media Basket. В финале DAWGS Андрея Кириленко и Антона Понкрашова обыграли звезд ютуба Hoops (53:38) и забрали чемпионство.

Я посмотрел финал медиабаскета – рядом с Мозговым и инста-львицами