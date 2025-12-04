Дмитрий Егоров: «У Басты очень хорошие аппетиты»
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о президенте СКА Басте.
«У СКА все будет стабильно. Баста и его холдинг – это огромная и стоящая на ногах компания.
Проблем с финансированием клуба быть не может. У него очень крупный бизнес. У Басты очень хорошие аппетиты», – заявил президент «БроукБойз».
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: ютуб-канал Дмитрия Егорова
