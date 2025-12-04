Млечный: «У ФК «10» качественный контент, но для их же болельщиков. А 2Drots Reality быстро закончилось»

Млечный: у ФК «10» качественный контент, но для их же болельщиков.

Президент «Банки» Иван Млечный высказался о контенте команд WINLINE Медиалиги .

«Самые спорные номинации – Игрок года и Продакшен года. Продакшен очень субъективная история. Клепиков правильно сказал, что все ищут разные видео.

Кто-то ценит скорость, кто-то качество. А кто-то оценивает крутые инфоповоды и истории, которых мы сделали много. Ничего особенного в получении перстня нет. Мой топ-3: «Банка », «Амкал », «БроукБойз ».

2Drots Reality это просто два видео, даже не проект полноценный. Проект как быстро начался, так быстро и закончился. У «Десятки» качественные форматы, но мне не заходит. Вообще не массовый контент для болельщиков ФК «10».

«Броуки» все быстро делают, создают инфоповоды, да и Егорова иногда классно слушать», – заявил президент «Банки».

