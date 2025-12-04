Гафуров о профбаскетболе: «Несправедливо почти все. Это многие могут сказать, но кто-то боится, кто-то просто не хочет озвучивать»

Филипп Гафуров высказался о профессиональном баскетболе после финала Media Basket.

– Видя арену битком, отчасти понимаю, почему ты ушел из профессионального баскетбола. А как ты себе это объяснял?

– Хочу быть там, где я нужен. Здесь – это семья. А семью сложно найти в профессиональном баскетболе. Там от контракта до контракта, ты можешь уехать, можешь остаться, но уже не то.

Здесь есть все, что я искал всю мою баскетбольную жизнь. Чувствую себя нужным. Для меня это самое главное – в плане ментального и психологического состояния.

– В чем эта семейность медиабаскета выражается?

– В людях, которые тебя окружают. Есть слово, есть человечность. Справедливость.

В профессиональном баскетболе несправедливо почти все. Это многие могут сказать, но кто-то боится, кто-то просто не хочет озвучивать. Мой путь таков. Если кто-то осуждает [уход в медиабаскет], пусть осуждает. Я для своего счастья выбрал быть там, где я сейчас.

– «Несправедливо почти все». Ты про историю с агентами?

– Много историй, не буду вдаваться в подробности. Есть разные моменты. Да, круто быть в профи, на тебя приходят люди, ты получаешь хороший контракт. Но моя жизнь и моя судьба – не там.

– Звучит как окончательное решение.

– Будем смотреть, будем жить. Пока нахожусь, где хочу. Не собираюсь ничего менять. Поступают предложения [из профбаскетбола], но я их отвергаю. Пока тут не выиграю. В конце года у меня истекает контракт – надеюсь, подпишем новый.

Привык к формату, следующий сезон будут для меня еще легче. Уже есть рекорды по забитым и так далее – их будет только больше. Понимаю, нет людей, которые могут что-то противопоставить мне. Только если будут приходить профессиональные игроки, – рассказал экс-игрок ЦСКА в интервью автору Спортса’’ Артему Терентьеву.

24-летний Гафуров покинул ЦСКА в декабре 2024 года и подписал контракт с медиакомандой HOOPS. На профессиональном уровне он выступал за ЦСКА, «Самару» и «Нижний Новгород». Также Гафуров вызывался в сборную России.

В июле 2025-го стало известно, что Баскетбольный арбитражный суд ФИБА рассмотрел спор экс-форварда ЦСКА и его бывших агентов Вадима Михалевского и Обрада Фимича. Согласно решению суда, баскетболист должен выплатить своим экс-представителям чуть более 1 миллиона рублей, а также возместить все судебные издержки, которые составляют порядка 9 тысяч евро.

