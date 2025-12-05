Сборная Медиалиги уступила сборной ФНЛ в реванше – 1:4. Сборная МФЛ проиграла три из трех официальных встреч
Сборная Медиалиги проиграла сборной ФНЛ в матче «Red Finch 0.0 – Новая Игра».
Матч начался со счета 1:0 в пользу сборной ФНЛ. Команда ФНЛ победила в серии буллитов перед матчем (2:0).
Товарищеский матч «Red Finch 0.0 – Новая Игра»
5 декабря, пятница
Сборная Медиалиги – сборная ФНЛ – 1:4 (1:3)
Голы: 0:2 – Фольмер (1), 1:2 – Ряба (5), 1:3 – Багателия (21), 1:4 – Юрченко (39).
Сборная Медиалиги: Помазан, Асландзия, Имай, Сэмио, Морозов, Лях, Маврин, Кленкин, Ряба, Данилин, Мэджик.
Сборная ФНЛ: Чагров, Красильченко, Багаев, Иваньков, Котов, Жигулев, Тарба, Фольмер, Багателия, Панченко, Гонгапшев.
Игра прошла по правилам WINLINE Медиалиги.
Матч состоялся в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме.
Ранее сборная Медиалиги встречалась с «Крыльями Советов» (0:4) и сборной ФНЛ (0:4).
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
