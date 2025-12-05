  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Сборная Медиалиги уступила сборной ФНЛ в реванше – 1:4. Сборная МФЛ проиграла три из трех официальных встреч
29

Сборная Медиалиги уступила сборной ФНЛ в реванше – 1:4. Сборная МФЛ проиграла три из трех официальных встреч

Сборная Медиалиги проиграла сборной ФНЛ в матче «Red Finch 0.0 – Новая Игра».

Матч начался со счета 1:0 в пользу сборной ФНЛ. Команда ФНЛ победила в серии буллитов перед матчем (2:0).

Товарищеский матч «Red Finch 0.0 – Новая Игра»

5 декабря, пятница

Сборная Медиалиги – сборная ФНЛ – 1:4 (1:3)

Голы: 0:2 – Фольмер (1), 1:2 – Ряба (5), 1:3 – Багателия (21), 1:4 – Юрченко (39).

Сборная Медиалиги: Помазан, Асландзия, Имай, Сэмио, Морозов, Лях, Маврин, Кленкин, Ряба, Данилин, Мэджик.

Сборная ФНЛ: Чагров, Красильченко, Багаев, Иваньков, Котов, Жигулев, Тарба, Фольмер, Багателия, Панченко, Гонгапшев.

Игра прошла по правилам WINLINE Медиалиги.

Матч состоялся в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме.

Ранее сборная Медиалиги встречалась с «Крыльями Советов» (0:4) и сборной ФНЛ (0:4).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoПервая лига
Сборная Медиалиги
logoWinline Медиалига
календарь
календарь
результаты
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Павлюченко или Текила? Угадай, кто из звезд играл за сборную Медиалиги
4 декабря, 16:00Тесты и игры
Осипов о Дьякове: «Игра в Абхазии – его прощальный матч в составе сборной лиги. Он уходит в проффутбол»
4 декабря, 12:09
«Я как будто из «Реала» приехал». Сборная Медиалиги прибыла в Абхазию на матч против сборной ФНЛ
3 декабря, 16:27Видео
«Игроки ФНЛ нечасто встречались с солд-аутом». Реализованы все билеты на матч сборных Медиалиги и ФНЛ
28 ноября, 16:06
Маврин, Ряба, Скоропуп, Сэмио, Талабко, Шах и Еж – в расширенном составе сборной Медиалиги
25 ноября, 16:20
Главные новости
Unwanted Boys не попадут в МФЛ-7: «Мы играли с «Эгриси» – не могу назвать их медиакомандой. А у нас все планы на контент»
47 минут назад
Форвард сборной ФНЛ Сафронов о разгроме Медиалиги: «Думал, что будет потяжелее. Уровень соперников стал повыше»
сегодня, 17:20
Президент Медиалиги о подписании Рамоса: «Это цель номер один для той же «Альфа-Банки»
сегодня, 15:49
«Не сказать, что попасть в сборную Узбекистана для меня стимул. Главная цель – попасть в «Спартак». Розыев о планах
сегодня, 13:57
«Если бы не дисквалификация, попал бы в расширенный состав». Шах о сборной Узбекистана
сегодня, 12:55
«Броуки» обыграли Unwanted Boys в товарищеском матче в Узбекистане – 9:6. Игра прошла по правилам Кингс Лиги
сегодня, 11:54
Экс-хавбек 2Drots Ярош завершил карьеру футболиста в 28 лет
сегодня, 09:50
«Мы созрели до статуса медийной сборной России. Хотелось бы из товарищеских матчей перейти к официальным». Глава МФЛ Осипов после поражения 1:4 от ФНЛ
сегодня, 08:20
Райзен про игроков РПЛ: «Люди там играют, они чемпионы страны, но засунь их в АПЛ, и они с банки не выйдут»
вчера, 20:00
Егоров о Мусагалиеве: «Он персона года, так как сыграл с «Краснодаром» и инвестировал много денег»
вчера, 18:37
Ко всем новостям
Последние новости
Хавбек ФК «10» Мусагалиева Назар готов подраться с капитаном «Алании» Багой: «Несколько лет назад я тебе уже зарядил с локтя, пора это сделать за деньги»
вчера, 11:55
«Неправильно сравнивать Медиалигу с ФНЛ. Мы им должны минимум по 4-5 забивать каждый раз». Гаглоев о сборной МФЛ
5 декабря, 18:16
Багаев о сборной Медиалиги: «Научились пасоваться. Эта сборная намного сильнее прошлой»
5 декабря, 16:49
Капитан «Алании» Багаев готов провести бой с медиафутболистом Назаром
5 декабря, 15:36
Будаков о матче сборных Медиалиги и ФНЛ: «Должно быть больше медийных. Багаев прогревает даже больше, чем Маврин»
5 декабря, 14:31
Защитник сборной Медиалиги Спичка о матче против ФНЛ: «Наши шансы? 100%»
5 декабря, 11:49
Баста выбрал Овчинникова медийным открытием года в медиафутболе. Месяц назад они материли друг друга в Кубке Медиалиги
3 декабря, 19:02
Рефери Медиалиги Филимонов отсудил финал Кубка Абхазии. С матча он уходил в сопровождении службы безопасности
3 декабря, 18:01
БАТЭ просмотрит хавбека Воробьева из «Десятки» Мусагалиева
1 декабря, 12:21
Гаджиев и Кортава анонсировали новый формат турнира по боям с участием медиафутболистов: «Медиафутбол против всех»
27 ноября, 17:18