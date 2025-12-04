Осипов о Дьякове: «Игра в Абхазии – его прощальный матч в составе сборной лиги. Он уходит в проффутбол»

Николай Осипов: игра в Абхазии – прощальный матч Дьякова в составе сборной лиги.

Президент WINLINE Медиалиги Николай Осипов высказался о назначении экс-тренера «БроукБойз » Виталия Дьякова на пост главного тренера сборной МФЛ.

«У всех у нас бывают эмоции. На эмоциях люди говорят совсем необдуманные вещи, а потом сильно сожалеют. Позиция раскаивания Дьякова, который провел здесь ни один год, дает нам возможность говорить, что подобные срывы – ошибка. Я привык идти на встречу.

Игра в Абхазии – прощальный матч Дьякова в составе сборной Медиалиги. Он уходит в профессиональный футбол.

Слышал, что команда, которая находится в ближайшем Подмосковье, рассматривает его в связке с человеком, который провел много лет в МФЛ. 5 декабря, надеюсь, наша сборная выиграет», – заявил президент Медиалиги.

Сборные Медиалиги и ФНЛ встретятся 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Матч «Red Finch 0.0 – Новая Игра» пройдет по правилам МФЛ и начнется с серии буллиталити.