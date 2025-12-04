Егоров об «Амкале»: «Их ожидания не совпадают с реальностью, приходится сокращать футболистов. Но команда будет существовать жирно и надежно»

Дмитрий Егоров: ожидания «Амкала» не совпадают с реальностью.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался о финансовых делах «Амкала ».

«У Германа был неплохой контракт, но еще была и перспектива продления с повышением. Это логично: гол Парадеевича, титулы, активность фанатов, рекорды. Однако в гонке за титулами «Амкал» понял: а где сам заработок? Больше тратишь, больше получаешь, а как зарабатывать?

По моим данным, появилось предложение от партнера лиги, которому нужен суперклуб. Нужна нативная аудитория. Предложение было согласовано, но случился кризис налогов. Соглашение заморозили, а ставка опустилась.

Чтобы было проще: прошлый контракт составлял цифру 1. Тебе 1 не хватало, предлагают 1.2-1.3, но вдруг ты слышишь 1.7-1.8. Конечно же соглашаешься. Тот, кто предлагал ранее 1.2, прекращает все отношения с медиафутболом. А те, кто предлагал больше, спускаются до 1.2, а может, даже и до 1.

Ожидания не совпадают с реальностью, приходится сокращать футболистов. Нужно инвестировать в свои проекты и медиа, хочется заработать хоть что-то. Но «Амкал» будет существовать достаточно жирно и надежно», – заявил президент «БроукБойз ».

Ранее Герман рассказал , что ближайшая зима для клуба будет сложной и определяющей, поскольку бюджет сократился. Футболистам предложили понижение зарплаты. «Амкал» покинули Данила Ежков, Нодар Кавтарадзе, Леон Сабуа и Давид Папикян.