Дмитрий Кортава: «Фаворит, безусловно, сборная ФНЛ. Но думаю, сборная МФЛ выиграет»

Дмитрий Кортава высказался о предстоящем матче сборных Медиалиги и ФНЛ.

«Ожидания от матча? Работаем над тем, чтобы здесь была атмосфера как на матче «Апсны».

Фаворит, безусловно, сборная ФНЛ. Но внутреннее ощущение, что сборная Медиалиги удивит. Прогноз? Думаю, сборная МФЛ выиграет. Чуйка такая.

Вход на матч свободный. Очень большое количество рекламы по городу, от блогеров, СМИ. Все поддерживают. Самим интересно, как это будет», – сказал технический директор WINLINE Медиалиге в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Сборные Медиалиги и ФНЛ встретятся 5 декабря в Абхазии на стадионе «Динамо» в Сухуме. Матч «Red Finch 0.0 – Новая Игра» пройдет по правилам МФЛ и начнется с серии буллиталити.

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости
