Герман Эль Класико о скандале с Литвиным: «Подумал, что на матч с «Броуками» можем остаться без болельщиков»
– Опиши свои эмоции, когда ты увидел инцидент Литвина с болельщиком.
– Я не сильно злился, но расстроился. Потому что знаю, что подобные инциденты влекут за собой последствия.
Похожее случалось на МКС. Когда кто-то выбегал или когда происходит взаимодействие болельщиков и игроков, что очень сильно начинает форситься.
На первом МКС Роман Широков ударил судью, что тоже разлетелось так сильно, как только могло. И я понимаю, что все это влечет последствия, после которых сложнее проводить матчи.
Я подумал, что на матч с «Броуками» можем остаться без болельщиков.
Спросил Николая, нужна ли какая-то наша помощь, поддержка. Я в первую очередь переживаю за лигу, на которую мы все вместе работаем. И хочется, чтобы из-за подобных инцидентов она не страдала, – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.
Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода
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