Герман Эль Класико о скандале с Литвиным: «Подумал, что на матч с «Броуками» можем остаться без болельщиков»

Герман Эль Класико высказался о скандале с Михаилом Литвиным и болельщиком.

– Опиши свои эмоции, когда ты увидел инцидент Литвина с болельщиком.

– Я не сильно злился, но расстроился. Потому что знаю, что подобные инциденты влекут за собой последствия.

Похожее случалось на МКС. Когда кто-то выбегал или когда происходит взаимодействие болельщиков и игроков, что очень сильно начинает форситься.

На первом МКС Роман Широков ударил судью, что тоже разлетелось так сильно, как только могло. И я понимаю, что все это влечет последствия, после которых сложнее проводить матчи.

Я подумал, что на матч с «Броуками» можем остаться без болельщиков.

Спросил Николая, нужна ли какая-то наша помощь, поддержка. Я в первую очередь переживаю за лигу, на которую мы все вместе работаем. И хочется, чтобы из-за подобных инцидентов она не страдала, – сказал президент «Амкала » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

12 октября блогер Михаил Литвин ударил болельщика на игре Winline Кубка Медиалиги между Lit Energy и СКА (1:0). Его арестовали на 13 суток, а МФЛ отстранила на полгода.

Литвин арестован на 13 суток за удар фаната. Медиалига забанила его на полгода