«Мы создали новый вид спорта – разновидность футбола. Медиафутбол смог ответить на запрос молодой аудитории». Технический директор Медиалиги Кортава о проекте
Дмитрий Кортава рассказал, в чем выигрывает медийный футбол у профессионального.
«Мы создали новый вид спорта – разновидность футбола. Это интернет-проект, в котором участвуют не только футболисты, но и представители других видов спорта, звезды шоу-бизнеса, телевидения. Здесь свободная территория, в которую погружены максимально талантливые люди.
В медиафутболе стерты границы между игроками, тренерами, президентами. Это огромное количество контента, которое сопровождает игру.
Медиафутбол смог ответить на запрос молодой аудитории. Мы смогли до нее дотянуться», – заявил технический директор Winline Медиалиги.
Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают
Швейцарка в Медиалиге: 2Drots – Fight Nights 4 раза за шесть туров. Говорили, что это «почти невозможно»
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Sport24.ru
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