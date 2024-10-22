«Мы создали новый вид спорта – разновидность футбола. Медиафутбол смог ответить на запрос молодой аудитории». Технический директор Медиалиги Кортава о проекте

Дмитрий Кортава рассказал, в чем выигрывает медийный футбол у профессионального.

«Мы создали новый вид спорта – разновидность футбола. Это интернет-проект, в котором участвуют не только футболисты, но и представители других видов спорта, звезды шоу-бизнеса, телевидения. Здесь свободная территория, в которую погружены максимально талантливые люди.

В медиафутболе стерты границы между игроками, тренерами, президентами. Это огромное количество контента, которое сопровождает игру.

Медиафутбол смог ответить на запрос молодой аудитории. Мы смогли до нее дотянуться», – заявил технический директор Winline Медиалиги .

Начинать матчи c 1:0 – идея Медиалиги. Потому что слишком мало забивают

Швейцарка в Медиалиге: 2Drots – Fight Nights 4 раза за шесть туров. Говорили, что это «почти невозможно»