Швагирев о матчах на ноль: «Это заслуга линии обороны и всей команды»
– Третья игра на ноль подряд, в сезоне – четвертая. Можешь себя назвать лучшим вратарем Медиалиги?
– Нет. Мы всей командой здорово обороняемся. Это заслуга линии обороны и всей команды. Поэтому я не могу сказать, что благодаря мне мы играем на ноль.
– Кого из вратарей в Медиалиге выделишь прямо сейчас?
– Помазан здорово играет, [Николай] Зириков, Сычев, Арби.
– Если рейтинговать тебя с ними – куда бы себя поставил?
– Согласен с Зириковым. Он недавно давал интервью, что мы плюс-минус на одном уровне находимся. Помазана можно выделить, потому что он среди нас самый опытный вратарь. У него большой опыт в РПЛ. Я бы его на 1-е место поставил. Все остальные ребята плюс-минус на одном уровне, – сказал вратарь «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
В Winline Кубке Медиалиге «Амкал» провел семь матчей, четыре из них – на ноль. С сухим счетом были обыграны «Титан» (3:0), Lotus (2:0), Lit Energy (2:0) и DMedia (7:0).
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