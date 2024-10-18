Швагирев о матчах на ноль: «Это заслуга линии обороны и всей команды»

Максим Швагирев выделил оборону «Амкала».

– Третья игра на ноль подряд, в сезоне – четвертая. Можешь себя назвать лучшим вратарем Медиалиги?

– Нет. Мы всей командой здорово обороняемся. Это заслуга линии обороны и всей команды. Поэтому я не могу сказать, что благодаря мне мы играем на ноль.

– Кого из вратарей в Медиалиге выделишь прямо сейчас?

– Помазан здорово играет, [Николай] Зириков, Сычев, Арби.

– Если рейтинговать тебя с ними – куда бы себя поставил?

– Согласен с Зириковым. Он недавно давал интервью, что мы плюс-минус на одном уровне находимся. Помазана можно выделить, потому что он среди нас самый опытный вратарь. У него большой опыт в РПЛ. Я бы его на 1-е место поставил. Все остальные ребята плюс-минус на одном уровне, – сказал вратарь «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В Winline Кубке Медиалиге «Амкал» провел семь матчей, четыре из них – на ноль. С сухим счетом были обыграны «Титан» (3:0), Lotus (2:0), Lit Energy (2:0) и DMedia (7:0).