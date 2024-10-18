0

Швагирев о матчах на ноль: «Это заслуга линии обороны и всей команды»

Максим Швагирев выделил оборону «Амкала».

– Третья игра на ноль подряд, в сезоне – четвертая. Можешь себя назвать лучшим вратарем Медиалиги?

– Нет. Мы всей командой здорово обороняемся. Это заслуга линии обороны и всей команды. Поэтому я не могу сказать, что благодаря мне мы играем на ноль.

– Кого из вратарей в Медиалиге выделишь прямо сейчас?

– Помазан здорово играет, [Николай] Зириков, Сычев, Арби.

– Если рейтинговать тебя с ними – куда бы себя поставил?

– Согласен с Зириковым. Он недавно давал интервью, что мы плюс-минус на одном уровне находимся. Помазана можно выделить, потому что он среди нас самый опытный вратарь. У него большой опыт в РПЛ. Я бы его на 1-е место поставил. Все остальные ребята плюс-минус на одном уровне, – сказал вратарь «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

В Winline Кубке Медиалиге «Амкал» провел семь матчей, четыре из них – на ноль. С сухим счетом были обыграны «Титан» (3:0), Lotus (2:0), Lit Energy (2:0) и DMedia (7:0).

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoЕвгений Помазан
logoМаксим Швагирев
logoАрби Межиев
Николай Зириков
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Сычев
logoWinline Кубок Медиалиги
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-тренер «Амкала» Бабин возглавит «Банку» в матче против «БроукБойз»
вчера, 14:46
Капитан ФК «10» Белый: «Матч с «Амкалом» – это наш шанс обыграть команду с первого места. Не думал, что будет, если проиграем»
16 октября, 08:57
«Амкал» сыграет с ФК «10», «БроукБойз» встретятся с ФК «Банка». Расписание 8-го тура Кубка Медиалиги
14 октября, 17:20
«Мы готовы забирать трофей, для этого тут и находимся». Костюков после победы «Амкала» над «Броукам»
13 октября, 13:50
«Амкал» обыграл «Броуков» и лидирует в Кубке Медиалиги за тур до конца
13 октября, 13:12
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Райзен дисквалифицирован на 1 матч за поведение после игры с «Амкалом»
1вчера, 18:16
Глушаков о матче сборных России и Медиалиги: «Результат был бы, как в игре с Кубой – разгром»
1вчера, 17:41
Герман Эль Класико: «Панов тот тренер, которого мы так долго искали»
вчера, 16:38
Экс-тренер «Амкала» Бабин возглавит «Банку» в матче против «БроукБойз»
вчера, 14:46
«Рад, что эти дурацкие правила закончились, и сейчас будет нормальный футбол». Мозговой о групповом этапе Кубка Надежды
вчера, 13:23
Герман Эль Класико о скандале с Литвиным: «Подумал, что на матч с «Броуками» можем остаться без болельщиков»
вчера, 11:45
«Аут Азамата» не будет сильно влиять на результат. Игра без офсайдов, 9 на 9 – это уже совершенно другая игра». Буробин об экспериментальных правилах
вчера, 10:12
Пять игроков «Амкала» под угрозой дисквалификации
вчера, 09:03
Мизулина обратилась к ФК «Банка»: «Видела, вы проиграли «Родине» 4:10. Молодцы, против «Родины» играть нельзя. Мы замедляли ютуб, но не до такой же степени. Или вы всегда так двигаетесь?»
3816 октября, 21:23
«Была заинтересованность от СКА». Хавбек «Эгриси» Григорьев о предложениях перед Кубком Лиги
16 октября, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
143 минуты назад
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
16вчера, 19:40
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
115 октября, 16:19
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52
Экс-защитник «Краснодара» Марков перешел в медиафутбольную Rocket Team. В команде играют Логашов и Кудряшов
34 октября, 14:39
Гаджи Автомат подерется с сотрудником Медиалиги Дзалаевым на бойцовском турнире между медиафутболистами
4 октября, 11:07