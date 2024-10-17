Райзен дисквалифицирован на 1 матч за поведение после игры с «Амкалом»

КДК дисквалифицировал Райзена на один матч Winline Кубка Медиалиги.

Президент «Броуков» получил дисквалификацию за поведение после матча с «Амкалом». После финального свистка Райзен оскорбил главного арбитра, а также показал нецензурные жесты в адрес болельщиков «Амкала ».