«Рад, что эти дурацкие правила закончились, и сейчас будет нормальный футбол». Мозговой о групповом этапе Кубка Надежды

Иван Мозговой оценил групповой этап Winline Кубка Надежды для «Эгриси».

– Прошел групповой этап. Как оценишь его для «Эгриси»?

– Хорошо играли. Я вижу игру, которая появляется у команды. Но у нас очень многое завязано на офсайдах. Это не оправдание [в последнем туре матчи играли без офсайдов]. Антон [Михашенок – главный тренер «Эгриси» – прим. Спортс’‘] публиковал статистику. У наших соперников за пять матчей было 16 офсайдов, мы постоянно их ловили. А у нас всего 4.

Рад, что эти дурацкие правила закончились, и сейчас будет нормальный футбол. Думаю, у нас есть все шансы победить. Команда, на мой взгляд, прогрессирует. Самое главное, что у ребят снова загорелись глаза. Думаю, мы на верном пути, – рассказал операционный директор «Эгриси » в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

«Эгриси» занял 3 место в групповом этапе Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили и вышел в полуфинал, где сыграет против «Ромы».