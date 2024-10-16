Николай Осипов: «Джикия может сделать прикольную команду в 6-м сезоне МФЛ. Если Соболев вернется, то только в цветах «Чисто Питер»
– Есть ли люди, с которыми вы уже ведете диалог, чтобы они вошли в лигу?
– Есть люди, с кем я уже общаюсь из числа тех, кого я только что называл. Пусть зрители гадают.
– Возвращение Соболева и Джикии возможно?
– Соболева – вряд ли. Если он и вернется, то только в цветах «Чисто Питер». Думаю, Александр Иванович Медведев не разрешит ему выступать ни за кого, кроме команды с берегов Невы. Георгий Джикия может с кем-то из Медиалиги сделать прикольную команду в шестом сезоне.
– Пока разговоров ни с кем нет?
– Разговоры есть. У меня с друзьями, представителями Георгия Джикии, есть разговор на предмет того, чтобы они объединились и сделали команду, – сказал президент Winline Медиалиги.
У Джикии и Соболева был медиафутбольный клуб «Бей Беги». Команда была расформирована в 2023 году.
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