  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Николай Осипов: «Джикия может сделать прикольную команду в 6-м сезоне МФЛ. Если Соболев вернется, то только в цветах «Чисто Питер»
0

Николай Осипов: «Джикия может сделать прикольную команду в 6-м сезоне МФЛ. Если Соболев вернется, то только в цветах «Чисто Питер»

Георгий Джикия и Александр Соболев могут вернуться в Winline Медиалигу.

– Есть ли люди, с которыми вы уже ведете диалог, чтобы они вошли в лигу?

– Есть люди, с кем я уже общаюсь из числа тех, кого я только что называл. Пусть зрители гадают.

– Возвращение Соболева и Джикии возможно?

– Соболева – вряд ли. Если он и вернется, то только в цветах «Чисто Питер». Думаю, Александр Иванович Медведев не разрешит ему выступать ни за кого, кроме команды с берегов Невы. Георгий Джикия может с кем-то из Медиалиги сделать прикольную команду в шестом сезоне.

– Пока разговоров ни с кем нет?

– Разговоры есть. У меня с друзьями, представителями Георгия Джикии, есть разговор на предмет того, чтобы они объединились и сделали команду, – сказал президент Winline Медиалиги.

У Джикии и Соболева был медиафутбольный клуб «Бей Беги». Команда была расформирована в 2023 году.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Джикия
logoАлександр Соболев
logoWinline Медиалига
logoБей Беги
logoНиколай Осипов
logoЧисто Питер
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев о Медиалиге: «Было прикольно, когда играли звезды, пловцы. Сейчас это профессиональный турнир»
1020 сентября, 18:57
«Соболев и Джикия правильно сделали, закрыв клуб. Футболисту надо восстанавливаться, а не смотреть тренировки и игры». Ещенко о «Бей Беги»
617 апреля, 12:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Чисто Питер» сыграет с DMedia в Кубке Медиалиги
35 минут назад
Нечай о Кингс Лиге: «Был на «Камп Ноу», когда первый сезон заканчивался. Они забили его полностью. Как можно после таких фактов говорить что-то плохое про лигу?»
сегодня, 13:47
Кортава: «Чемпионат мира по медиафутболу пройдет в ОАЭ в 2025 году»
1сегодня, 11:55
Ирина Подшибякина: «Я не ходила не тренировки. Почему меня должны выпускать в старте?»
сегодня, 11:07
Швагирев о матчах на ноль: «Это заслуга линии обороны и всей команды»
сегодня, 08:50
Райзен дисквалифицирован на 1 матч за поведение после игры с «Амкалом»
1вчера, 18:16
Глушаков о матче сборных России и Медиалиги: «Результат был бы, как в игре с Кубой – разгром»
1вчера, 17:41
Герман Эль Класико: «Панов тот тренер, которого мы так долго искали»
вчера, 16:38
Экс-тренер «Амкала» Бабин возглавит «Банку» в матче против «БроукБойз»
вчера, 14:46
«Рад, что эти дурацкие правила закончились, и сейчас будет нормальный футбол». Мозговой о групповом этапе Кубка Надежды
вчера, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
«РПЛ тоже можно закрыть за некоторые эпизоды». Экс-игрок «Урала» Фидлер о драке Литвина
1сегодня, 12:47
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «На 30 тысяч в месяц проживу, но никакого комфорта не будет»
1сегодня, 11:25
Экс-игрок «Урала» Фидлер: «Сборной России лучше сыграть с командой Медиалиги, чем с Пакистаном»
2сегодня, 09:35
«Около 150-200 тысяч рублей, если не шикую». Экс-защитник «Ростова» Сухомлинов о тратах в месяц
21вчера, 19:40
Осипов о мыслях про закрытие МФЛ после мобилизации: «Было страшновато – интересы у людей поменялись точно не в сторону Медиалиги. Многие уехали»
115 октября, 16:19
«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе
10 октября, 17:41
Головин о матче сборной России против сборной Медиалиги: «Мне не очень нравится эта идея. Это будет не спортивная игра»
29 октября, 12:03
«Финал на «ВТБ Арене», стадион ЧМ, вечеринки – мы даже рядом не планировали такой бюджет. Я закладывал машину в ломбард, а сына возил на каршеринге». Осипов о первом сезоне Медиалиги
17 октября, 18:20
РФС уменьшил штрафы для Некита и Слона из 2Drots за нарушения в Кубке России
14 октября, 19:56
43-летний Низамутдинов перешел в «Родину Медиа» Тарасова и Каряки
24 октября, 14:52