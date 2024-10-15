Паблики написали, что экс-игрок 2Drots Крап ударил официантку. Он заявил, что просто наступил ей на ногу

В сеть попали кадры инцидента между Крапом и сотрудницей ресторана.

Утром появилось видео, как Крап «ударил девушку в живот».

Хавбек «Родины Медиа» Крап заявляет, что не бил официантку, а просто оступился и наступил ей на ногу. Также сообщил, что извинился перед персоналом и лично перед девушкой.

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов заступился за Даню: «Перед тем, как делать выводы надо разобраться. Крап, как всегда, гуляет. Но не бьет никого. Заканчивайте дешевые спекуляции!»

Позже появилось заявление «Родины Медиа ».

«Крап никого не бил. Он просто наступил на ногу официантке, это подтверждает персонал и ребята. Володя ХХL на видео также не присутствует. Позже предоставим комментарии от самой официантки», – сообщили в клубе.

Заявлений от ресторана или официантки пока не было.

Крап перешел в «Родину Медиа» 10 октября. Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 октября поле победы над ФК «10».