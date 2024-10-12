Rocket Team играет против Lotus во втором туре подряд в Кубке Медиалиги
Rocket Team встречается с Lotus в 7-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 7-й тур
12 октября, суббота
Rocket Team – Lotus – 1:0 (первый тайм)
Гол: 1:0 – Логашов (9).
Rocket Team: Ярусов, Кудряшов, Логашов, Марков, Федоровс, Оанча, Белоусов, Салимов, Натхо, Паймухин, Саная.
Lotus: Скрипник, Палажнов, Карл, Шнейдер, Коробов, Турик, Анохин, Юрьев, Дубников, Таларов, Зюкин.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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