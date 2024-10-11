«К Жилинскому вопросов нет, он – топ. Апонасенко тоже. Филимонов уже вторую игру оставляет негативное впечатление». Идову о судействе
Брайн Идову высказался о судействе в Winline Кубке Медиалиги.
– Азамат возмущался боковым арбитром после матча. Как вы в команде оцениваете судейство в этом сезоне?
– Видел много спорных эпизодов в других матчах. В наших матчах тоже были непонятные моменты.
К Жилинскому вопросов нет, он – топ. Апонасенко тоже. Вот этот судья [Филимонов] уже вторую игру оставляет негативное впечатление. У меня за все время в Медиалиге две желтые, и обе за споры с ним.
Человек во втором тайме вообще не вышел на игру. Просто поплыл. Потерял всю нить игры, – сказал защитник ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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