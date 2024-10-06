«Народная Команда» играет с «Тандемом» в 6-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
«Народная Команда» и «Тандем» играют в 6-м туре Winline Кубка Надежды.
Кубок Надежды, 6-й тур
6 октября, воскресенье
«Народная Команда» – «Тандем» – 00:00 (первый тайм)
«Народная Команда»: Смирнов, Ухтияров, Ильин, Актисов, Мелешин, Бондарь, Рыбаков, Большаков, Митрога, Вавилов, Широков.
«Тандем»: Черкай, Тигиев, Фаттахов, Чередниченко, Грек, Зелепухин, Шабичев, Пилиев, Нахушев, Егорушкин, Чуперка.
Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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