Rocket Team играет с Lotus в 6-м туре Кубка Медиалиги
Rocket Team играет против Lotus в 6-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 6-й тур
6 октября, воскресенье
Rocket Team – Lotus – 0:0 (первый тайм)
Rocket Team: Ярусов, Кудряшова, Логашов, Марков, Федоровс, Оанча, Белоусов, Салимов, Натхо, Гечев, Паймухин.
Lotus: Скрипник, Карл, Атаев, Шнейдер, Коробов, Турик, Дехтер, Юрьев, Каджая, Гайдуков, Дуб.
Матч проходит в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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