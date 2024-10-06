«Амкал» играет с DMedia в Красногорске в 6-м туре Кубка Медиалиги
«Амкал» встречается с DMedia в Красногорске в 6-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 6-й тур
6 октября, воскресенье
«Амкал» – DMedia – 0:0 (первый тайм)
«Амкал»: Швагирев, Оленченко, Скроботов, Имаев, Левшук, Ефремов, Маричев, Рябокобыленко, Пичугин, Костюков, Папикян.
DMedia: Кудин, Муравьев, Ясюкевич, Володько, Лухвич, Николаевич, Драгун, Концедайлов, Ермакович, Ольховский, Воронков.
Матч проходитт в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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