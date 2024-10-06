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«Амкал» играет с DMedia в Красногорске в 6-м туре Кубка Медиалиги

«Амкал» встречается с DMedia в Красногорске в 6-м туре Winline Кубка Медиалиги.

Кубок Медиалиги, 6-й тур

6 октября, воскресенье

«Амкал» – DMedia – 0:0 (первый тайм)

«Амкал»: Швагирев, Оленченко, Скроботов, Имаев, Левшук, Ефремов, Маричев, Рябокобыленко, Пичугин, Костюков, Папикян.

DMedia: Кудин, Муравьев, Ясюкевич, Володько, Лухвич, Николаевич, Драгун, Концедайлов, Ермакович, Ольховский, Воронков.

Матч проходитт в Красногорске на стадионе «Зоркий».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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