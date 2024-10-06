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«Рома» встречается с «СиндЕкатом» в Красногорске в 6-м туре Кубка Надежды им Отара Кушанашвили

«Рома» играет с «СиндЕкатом» в 6-м туре Winline Кубка Надежды.

Кубок Надежды, 6-й тур

6 октября, воскресенье

«Рома» – «СиндЕкат» – 0:0 (первый тайм)

«Рома»: Калькаев, Евдокимов, Звонков, Захаров, Недашковский, Симонов, Косырев, Фандеев, Деметрадзе, Гортбатенко, Гооге.

«СиндЕкат»: Смирнов, Шефенгут, Хатаженков, Мамчич, Подоксенов, Бальде, Лунгу, Чижков, Чижов, Подберезкин, Смольников.

Матч проходит в Красногорске на стадионе «Зоркий».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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