«Рома» встречается с «СиндЕкатом» в Красногорске в 6-м туре Кубка Надежды им Отара Кушанашвили
«Рома» играет с «СиндЕкатом» в 6-м туре Winline Кубка Надежды.
Кубок Надежды, 6-й тур
6 октября, воскресенье
«Рома» – «СиндЕкат» – 0:0 (первый тайм)
«Рома»: Калькаев, Евдокимов, Звонков, Захаров, Недашковский, Симонов, Косырев, Фандеев, Деметрадзе, Гортбатенко, Гооге.
«СиндЕкат»: Смирнов, Шефенгут, Хатаженков, Мамчич, Подоксенов, Бальде, Лунгу, Чижков, Чижов, Подберезкин, Смольников.
Матч проходит в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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