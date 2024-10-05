Сотрудник Медиалиги ударил по лицу администратора «Титана» во время матча

Произошел конфликт между сотрудником Медиалиги и администратором «Титана».

Во время матча «Титан» – «Чисто Питер» в 6-м туре Winline Кубка Медиалиги на бровке произошел конфликт между сотрудником Медиалиги и администратором «Титана». В момент стычки сотрудник лиги ударил представителя «Титана» по лицу.

«Он начал нагнетать, что команда не выходит, что они будут штрафовать команду. Потом он мне говорит, что общается с Титанычем [президент «Титана» – Александр Зуев], а не со мной, я сказал, что выступаю также от команды. Он начал выходить на эмоции и попросил меня не подходить, на что я сказал, что это он подходит ко мне, а я стою на месте. После этого он ударил и убежал куда-то.

У человека проблемы с головой сильные. Я знаю, что лига опять ничего не сделает, потому что он от лиги, а мы – команда. Если бы я ударил – начался бы скандал и на «Титан» навешали бы штрафов и дисквалифицировали бы», – заявил администратор «Титана» Наиль.

Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что сотрудник отстранен от работы в лиге.

«Титан» опубликовал видео момента удара.