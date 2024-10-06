«Не может быть ничего другого, кроме полного отстранения от работы». Осипов о сотруднике

Сотрудник, ударивший администратора «Титана», отстранен от работы в Медиалиге.

«Тут не может быть ничего другого, как отстранение от работы. У Ори [сотрудник лиги] есть непосредственный руководитель. Он это решение озвучил мне и вместе с Ори извинился перед руководством «Титана » и их администратором. Это решение, которое не может подлежать сомнению.

Не знаю, насколько работа Ори в машине ПТС может влиять на его коммуникацию с людьми, но в том образе, в котором он работал, он работать не будет.

Если ты не умеешь держать эмоции при себе и распускаешь руки, то ты подаешь плохой пример. В первую очередь мы сами себя в глазах аудитории, которая только знакомится с лигой, выставляем не в хорошем свете. Поэтому здесь не может быть дисквалификации на несколько игр, только полное отстранение от работы», – заявил президент Winline Медиалиги .

Напомним, сотрудник Медиалиги ударил по лицу администратора «Титана» во время их матча против «Чисто Питер ».