«Не может быть ничего другого, кроме полного отстранения от работы». Осипов о сотруднике
«Тут не может быть ничего другого, как отстранение от работы. У Ори [сотрудник лиги] есть непосредственный руководитель. Он это решение озвучил мне и вместе с Ори извинился перед руководством «Титана» и их администратором. Это решение, которое не может подлежать сомнению.
Не знаю, насколько работа Ори в машине ПТС может влиять на его коммуникацию с людьми, но в том образе, в котором он работал, он работать не будет.
Если ты не умеешь держать эмоции при себе и распускаешь руки, то ты подаешь плохой пример. В первую очередь мы сами себя в глазах аудитории, которая только знакомится с лигой, выставляем не в хорошем свете. Поэтому здесь не может быть дисквалификации на несколько игр, только полное отстранение от работы», – заявил президент Winline Медиалиги.
Напомним, сотрудник Медиалиги ударил по лицу администратора «Титана» во время их матча против «Чисто Питер».
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