ФК «Банка» лишился шансов на плей-офф Кубка Медиалиги

«Банка» потеряла все шансы на попадание в плей-офф Winline Кубка Медиалиги.

ФК «Банка» набрал 2 очка за 6 туров Кубка Медиалиги и находится на 14-м месте в турнирной таблице. В плей-офф выходят команды, занявшие места не ниже 10-го. На данный момент на 10-м месте расположилась DMedia с 9 очками. До конца группового этапа осталось два тура.