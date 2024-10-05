ФК «Банка» лишился шансов на плей-офф Кубка Медиалиги
«Банка» потеряла все шансы на попадание в плей-офф Winline Кубка Медиалиги.
ФК «Банка» набрал 2 очка за 6 туров Кубка Медиалиги и находится на 14-м месте в турнирной таблице. В плей-офф выходят команды, занявшие места не ниже 10-го. На данный момент на 10-м месте расположилась DMedia с 9 очками. До конца группового этапа осталось два тура.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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