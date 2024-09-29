«Я готов понести наказание». Руководитель DMedia Платон о нецензурном жесте в сторону трибуны
Платон Дмитриев извинился за нецензурный жест, показанные в матче против «Банки».
«Мы играем дома, и болельщики болеют не за нас, а за соперника. Хотя хотелось бы, чтобы это было по-другому немножечко.
Я готов понести наказание за этот жест. Но это эмоции. Игра была очень тяжелая. Все думали, что мы легко справимся с «Банкой», но «Банка» – серьезный соперник.
Это эмоции, ничего личного. Это Медиалига, здесь все снимается», – сказал руководитель DMedia.
Платон Дмитриев показал фак трибуне после отмены гола «Банки» красным мячом в концовке второго тайма. Этот гол мог стать победным для ФК «Банка».
В 5-м туре Winline Кубка Лиги DMedia обыграла «Банку» (1:0).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Медийный Будильник»
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