«Я готов понести наказание». Руководитель DMedia Платон о нецензурном жесте в сторону трибуны

Платон Дмитриев извинился за нецензурный жест, показанные в матче против «Банки».

«Мы играем дома, и болельщики болеют не за нас, а за соперника. Хотя хотелось бы, чтобы это было по-другому немножечко.

Я готов понести наказание за этот жест. Но это эмоции. Игра была очень тяжелая. Все думали, что мы легко справимся с «Банкой», но «Банка» – серьезный соперник.

Это эмоции, ничего личного. Это Медиалига, здесь все снимается», – сказал руководитель DMedia.

Платон Дмитриев показал фак трибуне после отмены гола «Банки » красным мячом в концовке второго тайма. Этот гол мог стать победным для ФК «Банка».

В 5-м туре Winline Кубка Лиги DMedia обыграла «Банку» (1:0).