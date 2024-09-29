«Назову Радимова. Моуриньо? Я с ним лично не знаком, поэтому какой смысл говорить о нем, о Гвардиоле или даже о Семаке». Фигурист Галлямов о любимом тренере

Александр Галлямов назвал любимого футбольного тренера.

– А любимый футбольный тренер?

– Давайте назову Владислава Радимова . Когда он тренировал «Чисто Питер », было очень интересно.

– Хм… Почему-то была уверена, что вы вспомните о Жозе Моуринью.

– Я же с ним лично не знаком, поэтому какой смысл говорить о нем, о Хосепе Гвардиоле или даже о Сергее Семаке ? А с Радимовым, получается, я провел в футболе больше всего времени. До того как прийти в команду Медиалиги , я играл большей частью в мини-футбол, а когда играешь 11 на 11, все совсем иначе. Помню, в одной из игр у меня до такой степени накипело, что я как-то резко по этому поводу высказался. На матче, который был прямо перед контрольными прокатами, мы как раз вспомнили это, посмеялись и всё обсудили, – сказал чемпион мира 2021 года в парном катании.

Александр Галлямов – российский фигурист, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной. Вместе они – бронзовые призеры Олимпийских игр 2022 года в парном катании и командном соревновании, чемпионы мира 2021 года, чемпионы Европы 2022-го и двукратные чемпионы России 2022-го и 2024 года.

Галлямов выступал за «Чисто Питер» в 4-м и 5-м сезонах Winline Медиалиги. Тогда медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга тренировал Владислав Радимов.