  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Назову Радимова. Моуриньо? Я с ним лично не знаком, поэтому какой смысл говорить о нем, о Гвардиоле или даже о Семаке». Фигурист Галлямов о любимом тренере
2

«Назову Радимова. Моуриньо? Я с ним лично не знаком, поэтому какой смысл говорить о нем, о Гвардиоле или даже о Семаке». Фигурист Галлямов о любимом тренере

Александр Галлямов назвал любимого футбольного тренера.

– А любимый футбольный тренер?

– Давайте назову Владислава Радимова. Когда он тренировал «Чисто Питер», было очень интересно.

– Хм… Почему-то была уверена, что вы вспомните о Жозе Моуринью.

– Я же с ним лично не знаком, поэтому какой смысл говорить о нем, о Хосепе Гвардиоле или даже о Сергее Семаке? А с Радимовым, получается, я провел в футболе больше всего времени. До того как прийти в команду Медиалиги, я играл большей частью в мини-футбол, а когда играешь 11 на 11, все совсем иначе. Помню, в одной из игр у меня до такой степени накипело, что я как-то резко по этому поводу высказался. На матче, который был прямо перед контрольными прокатами, мы как раз вспомнили это, посмеялись и всё обсудили, – сказал чемпион мира 2021 года в парном катании.

Александр Галлямов – российский фигурист, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной. Вместе они – бронзовые призеры Олимпийских игр 2022 года в парном катании и командном соревновании, чемпионы мира 2021 года, чемпионы Европы 2022-го и двукратные чемпионы России 2022-го и 2024 года.

Галлямов выступал за «Чисто Питер» в 4-м и 5-м сезонах Winline Медиалиги. Тогда медиафутбольный клуб из Санкт-Петербурга тренировал Владислав Радимов.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: RT
logoЗенит
logoВладислав Радимов
logoСергей Семак
logoЖозе Моуринью
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Галлямов
logoWinline Медиалига
logoЧисто Питер
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«СиндЕкат» играет против «Чертаново Медиа» в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили
сегодня, 08:08Live
«Броуки» проиграли ФК «10», «Амкал» сыграет против Lit Energy. Расписание 5-го тура Кубка Медиалиги
вчера, 20:16
«Титан» впервые выиграл при Медведеве. Клуб обыграл Rocket Team в Winline Кубке Медиалиге
вчера, 20:13
«Эгриси» обыграл «Коней» по буллиталити, «СиндЕкат» сыграет против «Чертаново Медиа». Расписание 5-го тура Winline Кубка Надежды
вчера, 20:04
Азамат Мусагалиев: «Сегодня я больше праздную победу не над «БроукБойз», а победу над самими собой в предыдущем матче»
вчера, 19:48
«Сегодня все по-другому: самоотдача, кусались, катились – это настоящий ФК «10». Кутуз о матче против «Броуков»
вчера, 17:46
«Десятка» победила «Броуков» в Кубке Медиалиги в серии буллиталити
вчера, 17:11
СКА вырвал у «ЧП» первую в истории победу в основное время в медиафутболе
вчера, 13:08
👕 Выиграй футболку Юрия Жиркова в одно нажатие
2вчера, 12:00
«Эгриси» победил «Коней» по буллиталити в Кубке Надежды
вчера, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
4 миллиона рублей заработали медиаклубы в Кубке России
4 минуты назад
«Вратарь «Алании» сегодня звезда. Все вытащил». Спиряков о Натабашвили
226 сентября, 20:42
«Если бы забил, была бы фантастика». Вратарь «Амкала» Швагирев о поражении «Алании»
126 сентября, 20:29
Нападающий «Амкала» Пича о вылете из Кубка России от «Алании»: «Я до последнего верил. Мне безумно обидно»
226 сентября, 19:05
«Чтобы «Алания» проиграла такой команде, даже в мыслях не допускаю. Проигрывать любителям – вы меня извините». Тедеев об «Амкале»
224 сентября, 17:02
Media Basket проведет драфт 27 сентября. Заявку на участие можно оставить до 24-го числа
23 сентября, 08:45
Экс-голкипер ФК «Деньги» Печа перешел из Медиалиги в СКА-Хабаровск-2
118 сентября, 11:10
«Амкал» и «Алания» сыграют на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова в 4-м раунде Кубка
17 сентября, 15:25
Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал»
717 сентября, 13:49
«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
812 сентября, 19:38