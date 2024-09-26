«Дайте «Ростову» денег – половину или треть от «Зенита» – и они будут в топ-1». Логашов о словах, что Ростов – футбольная столица России

Арсений Логашов считает, что с большим бюджетом «Ростов» будет топ-1 клубом.

– Ты называл Ростов-на-Дону футбольной столицей России. Смелое заявление…

– Дайте им денег – половину или треть от «Зенита» – и команда будет в топ-1. Вокруг Карпина там собраны люди, являющиеся фанатами своего дела.

Но реалии «Ростова» таковы, что они редко покупают футболистов. В основном продают: в тот же «Зенит », «Спартак », «Локомотив ».

А сами берут игроков в аренду или бесплатных пацанов, а Георгиевич обучает их футболу. Не скажу, что с нуля, но с какой-то начальной стадии, – рассказал экс-защитник «Ростова »,«Анжи » и «Локомотива».

В данный момент Логашов выступает в Winline Медиалиге за Rocket Team .