Media Basket проведет драфт 27 сентября. Заявку на участие можно оставить до 24-го числа
Медийная баскетбольная лига организует драфт для участия в новом сезоне.
Все желающие могут оставить заявку на участие в Draft Combine Лига Ставок Media Basket, который пройдет 27 сентября в Москве.
«Ты готов переписать историю медиабаскетбола? Настало время выйти на площадку, где играют настоящие звезды! Это твой шанс. Мы открываем прием заявок на Draft Combine четвертого сезона Лига Ставок Media Basket в Москве, который состоится 27 сентября!
Это больше чем просто турнир – это сцена, на которой рождаются будущие легенды. Стань частью проекта, о котором будут говорить все. Твой момент настал – докажи, что именно ты достоин попасть в состав сильнейших команд и войти в историю медиабаскетбола», – говорится в сообщении лиги.
Оставить заявку можно по ссылке до 24 сентября.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Лига Ставок Media Basket
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