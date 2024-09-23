Media Basket проведет драфт 27 сентября. Заявку на участие можно оставить до 24-го числа

Медийная баскетбольная лига организует драфт для участия в новом сезоне.

Все желающие могут оставить заявку на участие в Draft Combine Лига Ставок Media Basket, который пройдет 27 сентября в Москве.

«Ты готов переписать историю медиабаскетбола? Настало время выйти на площадку, где играют настоящие звезды! Это твой шанс. Мы открываем прием заявок на Draft Combine четвертого сезона Лига Ставок Media Basket в Москве, который состоится 27 сентября!

Это больше чем просто турнир – это сцена, на которой рождаются будущие легенды. Стань частью проекта, о котором будут говорить все. Твой момент настал – докажи, что именно ты достоин попасть в состав сильнейших команд и войти в историю медиабаскетбола», – говорится в сообщении лиги.

Оставить заявку можно по ссылке до 24 сентября.