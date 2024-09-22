СКА сыграет с «Чисто Питер» в Одинцове в 4-м туре Кубка Медиалиги
СКА и «Чисто Питер» встретятся в Одинцове в 4-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 4-й тур
22 сентября, воскресенье
СКА – «Чисто Питер» – 14:00
СКА: Джуси, Сивак, Забивалин, Потап, Дрозд, Батяй, Имула, Кирсанов, Злобин, Капитанов, Карат.
«Чисто Питер»: Киза, Киров, Вятыч, Леба, Бат, Кот, Корш, Дядюн, Победа, Пунтус.
Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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