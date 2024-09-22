«Кони» рубятся с «Тандемом» в Одинцове в 4-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
«Кони» играют против Тандема в 4-м туре Winline Кубка Надежды.
22 сентября, воскресенье
«Кони» – «Тандем» – 1:1 (0:1, второй тайм)
Голы: 0:1 – Пилиев (4), 1:1 – Ятченко (35).
«Кони»: Юрченко, Мишуков, Ятченко, Абовян, Дубухов, Букия, Фокша, Докучаев, Скобликов, Ахмаев, Ершов.
«Тандем»: Пономарев, Тигиев, Фаттахов, Чередниченко, Грек, Зелепухин, Шабичев, Пилиев, Нахушев, Бурдыкин, Казанков.
Матч проходит в Одинцове на стадионе «Центральный».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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