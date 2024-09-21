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«СиндЕкат» и «Эгриси» бьются в Кубке Надежды

«СиндЕкат» и «Эгриси» играют в 4-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.

21 сентября, суббота

«СиндЕкат» – «Эгриси» – 0:0 (первый тайм)

«СиндЕкат»: Смирнов, Шефенгут, Ятченко, Хатаженков, Подоксенов, Гватадзе, Бальде, Лунгу, Чижков, Чижов, Подбеоезкин.

«Эгриси»: Коненков,  Дасаев, Вострухов, Кольтяпин, Сушила, Горшков, Панкратов, Ибра, Абрамян, Юрчик, Губа.

Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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