«СиндЕкат» и «Эгриси» бьются в Кубке Надежды

«СиндЕкат» и «Эгриси» играют в 4-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.

21 сентября, суббота «СиндЕкат» – «Эгриси» – 0:0 (первый тайм) «СиндЕкат»: Смирнов, Шефенгут, Ятченко, Хатаженков, Подоксенов, Гватадзе, Бальде, Лунгу, Чижков, Чижов, Подбеоезкин. «Эгриси»: Коненков, Дасаев, Вострухов, Кольтяпин, Сушила, Горшков, Панкратов, Ибра, Абрамян, Юрчик, Губа. Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».