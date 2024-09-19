Васиченко впервые пропустит матч Lit Energy. До дозаявочного окна он может играть только с разрешения соперника

Ренат Васиченко не сыграет против Rocket Team в 4-м туре Winline Кубка Медиалиги.

Об этом сообщил президент Медиалиги Николай Осипов.

«Вот и первый тур, где «Литы » играют без Васиченко после заявки. Может, за «Банку», для практики? Шама, Ренат, Текила...» – написал Осипов.

В шоу Any Given Thursday руководитель Rocket Team Михаил Хавкин рассказал, что Lit Energy не связывались с ним, чтобы обсудить участие Васиченко в матче.

Напомним, Васиченко перешел в Lit Energy из СКА вне трансферного окна с разрешения Николая Осипова. Форвард может играть до дозаявочного окна, но только с позволения соперника.