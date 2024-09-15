ФК «10» разрешил Васиченко сыграть за Lit Energy в сегодняшнем матче
Ренат Васиченко сыграет сегодня против ФК «10».
«Хотелось бы, конечно, играть по правилам регламента, но раз в Лиге нарушать правила становится правилом, то мы готовы играть против любого футболиста в составе соперника: Васиченко, Ари – да хоть Месси (опыт в команде имеется) Так что привозите всех, кто у вас есть. Мы настроены побеждать», – заявили в «Десятке».
Напомним, Васиченко перешел в Lit Energy из СКА вне трансферного окна с разрешения Николая Осипова. Форвард может играть до дозаявочного окна, но только если на это даст добро соперник.
Матч ФК «10» против Lit Energy пройдет в воскресенье в 14:00 (мск).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «10»
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