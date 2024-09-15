ФК «10» разрешил Васиченко сыграть за Lit Energy в сегодняшнем матче

Ренат Васиченко сыграет сегодня против ФК «10».

«Хотелось бы, конечно, играть по правилам регламента, но раз в Лиге нарушать правила становится правилом, то мы готовы играть против любого футболиста в составе соперника: Васиченко, Ари – да хоть Месси (опыт в команде имеется) Так что привозите всех, кто у вас есть. Мы настроены побеждать», – заявили в «Десятке ».

Напомним, Васиченко перешел в Lit Energy из СКА вне трансферного окна с разрешения Николая Осипова. Форвард может играть до дозаявочного окна, но только если на это даст добро соперник.

Матч ФК «10» против Lit Energy пройдет в воскресенье в 14:00 (мск).