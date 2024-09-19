В Кубке Надежды дадут дополнительную минут за необычное празднование гола и дополнительный челлендж за три уголвых
В 4-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили опробуют режим аркады.
Выполняя задания в первом тайме, команды получат разные бонусы во втором.
• 6 ударов по воротам за тайм дадут возможность пробить во втором тайме штрафной удар без стенки;
• 3 угловых в первом тайме позволят команде еще один судейский челлендж во втором тайме;
• Красивое или необычное празднование гола добавят минута чистого времени в конце второго тайма по запросу команды;
• 3 хайлайта в первом тайме добавят во втором тайме дополнительную минуту красного мяча для команды.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Winline Медиалиги
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