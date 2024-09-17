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Радимов сможет сыграть за любую команду в 7-м туре Кубка Надежды

Дмитрий Кортава разрешил Владиславу Радимову сыграть в Winline Кубке Надежды.

– Что бы вы позволили себе сделать в обход регламента?

– В обход регламента Владиславу Радимову можно сыграть в 7-м туре Кубка Надежды за любую из команд в матчах, где нет офсайда, – ответил технический директор МФЛ.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Чисто Питер»
logoВладислав Радимов
logoДмитрий Кортава
logoWinline Медиалига
logoЧисто Питер
Кубок Надежды МФЛ
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