Радимов сможет сыграть за любую команду в 7-м туре Кубка Надежды

Дмитрий Кортава разрешил Владиславу Радимову сыграть в Winline Кубке Надежды.

– Что бы вы позволили себе сделать в обход регламента?

– В обход регламента Владиславу Радимову можно сыграть в 7-м туре Кубка Надежды за любую из команд в матчах, где нет офсайда, – ответил технический директор МФЛ.