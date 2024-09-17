Радимов сможет сыграть за любую команду в 7-м туре Кубка Надежды
Дмитрий Кортава разрешил Владиславу Радимову сыграть в Winline Кубке Надежды.
– Что бы вы позволили себе сделать в обход регламента?
– В обход регламента Владиславу Радимову можно сыграть в 7-м туре Кубка Надежды за любую из команд в матчах, где нет офсайда, – ответил технический директор МФЛ.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Чисто Питер»
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