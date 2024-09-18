«Алания» – именитый соперник, но сейчас даже не в топ-3 в ФНЛ. Это команда, с которой можно играть». Герман о настрое перед матчем 4-го раунда Кубка

Герман уверенно настроен на матч против «Алании» в Фонбет Кубке России.

«Алания» – очень-очень серьезный соперник. Будем смотреть, разбирать. Все говорят, что мы отлетим? Это в основном игроки 2Drots – от них ничего другого и не ожидалось. Они и на предыдущие раунды были также настроены.

Наша команда уверена, что можно биться. Мы не рассматриваем вариант, что можем вылететь. Будем пытаться добиться путевку в следующий раунд.

«Алания» – это большой именитый соперник, раньше игравший в РПЛ. Но при этом это команда, с которой можно играть. Все-таки они не в первых трех позициях ФНЛ. Будем выяснять на поле, кто сильней», – сказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Матч «Амкала » против «Алании» в 4-м раунде Кубка России пройдет 26 сентября на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова.

Начало в 19:30 (мск).