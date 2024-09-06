Пича из «Амкала» набрал 3+2 по «гол+пас» в Кубке России – лучший результат сезона. У Сулейманова из «Локо» 4 очка

Форвард «Амкала» Максим Пичугин – лучший в Фонбет Кубке России по «гол+пас»

Пича набрал 3+2 по системе «гол+пас». На втором месте другой нападающий «Амкала » – Степан Костюков с 4 голами, без голевых передач. Третий – форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов с 4 очками.

Пичугин забил гол и отдал голевую передачу в матче против «Коломны» (8:1) и оформил дубль в ворота «Космоса» (2:1), дважды забив с пенальти.

«Амкал» впервые в 1/32 Кубка России: с двумя пенальти, игрой медийных звезд и празднованием в стиле Нкунку