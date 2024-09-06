Пича из «Амкала» набрал 3+2 по «гол+пас» в Кубке России – лучший результат сезона. У Сулейманова из «Локо» 4 очка
Форвард «Амкала» Максим Пичугин – лучший в Фонбет Кубке России по «гол+пас»
Пича набрал 3+2 по системе «гол+пас». На втором месте другой нападающий «Амкала» – Степан Костюков с 4 голами, без голевых передач. Третий – форвард «Локомотива» Тимур Сулейманов с 4 очками.
Пичугин забил гол и отдал голевую передачу в матче против «Коломны» (8:1) и оформил дубль в ворота «Космоса» (2:1), дважды забив с пенальти.
«Амкал» впервые в 1/32 Кубка России: с двумя пенальти, игрой медийных звезд и празднованием в стиле Нкунку
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: «Фонбет Кубок России»
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