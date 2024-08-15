Медиалига направит пострадавшим в Курской области выручку от билетов. Матчи в Воронеже не состоятся

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Арена Политика Winline Медиалига Николай Осипов календарь Кубок Лиги МФЛ Кубок Надежды Медиафутбол

Выручку от билетов в 1-м туре Кубка Лиги отправят пострадавшим в Курской области.

В конце августа стартуют два турнира под эгидой Winline МФЛ – Кубок Лиги и Кубок Надежды. Несколько игр 1-го тура должны были пройти в Воронеже.

«На территории нашей страны произошла очень страшная история. В Курской области идут боевые действия.

Мы планировали провести 1-й тур Кубка Лиги и Кубка Надежды в Воронеже. В городе, в котором любят футбол. Где руководство как региона, так и самого футбольного клуба ратует за этот вид спорта. Но сейчас есть четкое понимание, что мы не поедем в Воронеж в первом туре.

Но мы не можем пройти мимо истории с Курском. Поэтому все средства, собранные от продажи билетов в 1-м туре – скоро вы узнаете афиши, которые точно никто не захочет пропускать – мы отправим в помощь пострадавшим от войны, которая зашла на нашу территорию.

Первый тур пройдет в Москве с 30 августа по 1 сентября», – рассказал президент Медиалиги Николай Осипов.

Он добавил, что некоторые матчи 1-го тура Кубка Лиги и Кубка Надежды вместо Воронежа может принять «Лукойл Арена».

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28 комментариев
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Ответ VictorVallecano
А что случилось?
Никто не знает, никто политикой не интересуется
+50
-3
+47
мы отправим в помощь пострадавшим от войны, которая зашла на нашу территорию.

Почему там СВО, а на нашей территории война? Все идет по плану или не совсем? Или это такой хитрый план?

Столько вопросов, жаль никто не ответит
+41
-12
+29
А что случилось?
+38
-18
+20
Ответ VictorVallecano
А что случилось?
А действительно, что случилось? Мы же ежедневно многократно слышим по зомбоящику как наши ВС бдительно охраняют покой мирных жителей приграничных областей. А гибель десятков россиян в своих домах и на улицах это мелочь, издержки производства.
+24
-6
+18
Ответ Ебздрогыч
мы отправим в помощь пострадавшим от войны, которая зашла на нашу территорию. Почему там СВО, а на нашей территории война? Все идет по плану или не совсем? Или это такой хитрый план? Столько вопросов, жаль никто не ответит
«хорошо, что все идет по плану. плохо, что план г###о»
оказалось, что в войну играют вдвоем.
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+13
Ответ Почтенный эльф
Комментарий скрыт
Чувак, а у нас сейчас сотню тысяч Анатолиев и Александров из домов эвакуируют. Тебе не кажется, что на этом фоне, твой юморок про «провожание домой к Бандере», несколько неуместен.
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+9
Ответ Пугливый Кот
Комментарий скрыт
Так, для справки: а тот, кто родил фразу про «затонувший Курск», его не надо сажать, это другое?
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Ребят а по какому поводу помощь направят туда? Там наводнение произошло? Или лесные пожары? Кто-нибудь в курсе в чём дело? Декстер Морган, Ростовский, All These Things I Hate и прочие турбированные - парни ну вы же явно в курсе. Что же там случилось то, расскажите уже наконец
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пострадавшим от войны, которая зашла на нашу территорию(с)
вот это неожиданность, и чего это она вдруг зашла
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Строго по плану!!!
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Ответ Почтенный эльф
"А что случилось" - это типа годный юморок по случаю ?
Да тоже не особо.
А ты, видимо, как настоящий патриот, все делаешь по принципу «если кто-то сделал #####, то и я сделаю»?
+6
-1
+5
Хоть эти люди хайпожоры и клоуны, но хотя бы не делают вид, что ничего не происходит. За это респект.

А то включил пару дней назад какое-то политическое бубнилище на НТВ, послушать, что они говорят, и о чем, так там час обсуждали «трансов» на Олимпиаде. Сука, проблем же сейчас нет других.
+10
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Вначале деньги собирали на "трусики для наших мальчиков". Теперь будем собирать для пострадавших от того, что трусики эти мальчики загадили. Только 1н вопрос - а когда МЫ будем собирать деньги на развитие страны? На мирное и дружеское направление, столь необходимое для граждан?!
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А что в Воронеже случилось 🥺🥺🥺
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Ответ Вечно в бане
Хоть эти люди хайпожоры и клоуны, но хотя бы не делают вид, что ничего не происходит. За это респект. А то включил пару дней назад какое-то политическое бубнилище на НТВ, послушать, что они говорят, и о чем, так там час обсуждали «трансов» на Олимпиаде. Сука, проблем же сейчас нет других.
Это при том, что как раз на Олимпиаде-то трансов и не было, кроме как на церемонии открытия)
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Ответ Ебздрогыч
мы отправим в помощь пострадавшим от войны, которая зашла на нашу территорию. Почему там СВО, а на нашей территории война? Все идет по плану или не совсем? Или это такой хитрый план? Столько вопросов, жаль никто не ответит
Какие ответы нужны на третий год нашей войны и уже довольно продолжительный период войны Израиля с Палестиной? Если у кого-то до сих пор остаются вопросы, этих особо одаренных проще утилизировать и бороться дальше самим
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Друзья с Воронежа рассказали, что у них начались атаки дронами. Возможны переносы игр домашних (((
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Молодцы,ребята!помощь Курску сейчас как никогда нужна
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Не самый лучший день зашел на нашу территорию. Жалко, в размер песни Лепса не вписывается. Но в планы Кремля война в Курске, похоже, входила изначально.
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Он затонул
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