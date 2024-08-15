Медиалига направит пострадавшим в Курской области выручку от билетов. Матчи в Воронеже не состоятся
Выручку от билетов в 1-м туре Кубка Лиги отправят пострадавшим в Курской области.
В конце августа стартуют два турнира под эгидой Winline МФЛ – Кубок Лиги и Кубок Надежды. Несколько игр 1-го тура должны были пройти в Воронеже.
«На территории нашей страны произошла очень страшная история. В Курской области идут боевые действия.
Мы планировали провести 1-й тур Кубка Лиги и Кубка Надежды в Воронеже. В городе, в котором любят футбол. Где руководство как региона, так и самого футбольного клуба ратует за этот вид спорта. Но сейчас есть четкое понимание, что мы не поедем в Воронеж в первом туре.
Но мы не можем пройти мимо истории с Курском. Поэтому все средства, собранные от продажи билетов в 1-м туре – скоро вы узнаете афиши, которые точно никто не захочет пропускать – мы отправим в помощь пострадавшим от войны, которая зашла на нашу территорию.
Первый тур пройдет в Москве с 30 августа по 1 сентября», – рассказал президент Медиалиги Николай Осипов.
Он добавил, что некоторые матчи 1-го тура Кубка Лиги и Кубка Надежды вместо Воронежа может принять «Лукойл Арена».
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Почему там СВО, а на нашей территории война? Все идет по плану или не совсем? Или это такой хитрый план?
Столько вопросов, жаль никто не ответит
оказалось, что в войну играют вдвоем.
вот это неожиданность, и чего это она вдруг зашла
А ты, видимо, как настоящий патриот, все делаешь по принципу «если кто-то сделал #####, то и я сделаю»?
А то включил пару дней назад какое-то политическое бубнилище на НТВ, послушать, что они говорят, и о чем, так там час обсуждали «трансов» на Олимпиаде. Сука, проблем же сейчас нет других.