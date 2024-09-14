  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Показывать средний палец – недопустимо. Но Дехтера удаляют, а Маврина, который показывает член нашей трибуне – нет». Нарзиев о судействе
0

«Показывать средний палец – недопустимо. Но Дехтера удаляют, а Маврина, который показывает член нашей трибуне – нет». Нарзиев о судействе

Ахмад Нарзиев высказался о судействе в матче против «Амкала».

«Показывать средний палец – недопустимо. Но Дехтера удаляют, а Маврина, который показывает член нашей трибуне – нет». Главный тренер Lotus Ахмад Нарзиев о судействе

«Мы должны справляться с эмоциями. Я говорил, что Дехтера будут провоцировать. Но показывать средний палец – недопустимо и неуважительно. Там сидят родители, дети, жены – это самое святое. Я это порицаю и извиняюсь за него. Дехтер понесет за это ответственность.

У нас неквалифицированные судьи, которые не умеют судить. Они не понадобились первенству Москвы. Я уже молчу о второй лиге и КФК. Они не опытные. Судья сломал игру. По поводу удаления я согласен, но что было потом — это просто ад.

Дехтера удаляют, а Маврин, который показывает член нашей трибуне и говорит сосать – это нормально, и это не удаление. Судья сказал, что он не услышал.

Есть несправедливость, с которой я не согласен. Если удалили Дехтера, то удаляй и Маврина. Но он у нас неприкосновенный. Он может послать на ### судью, ему все дозволено.

Матч получился топ. Жаль, что такие неквалифицированные арбитры судят. У меня претензий к «Амкалу» нет. Для меня это самая сильная команда в лиге на данный момент. Только мы можем забить «Амкалу» играя вдесятером. Ни одна команда не забьет», – сказал главный тренер Lotus.

Lotus уступил «Амкалу» (1:2), ведя в счете и пропустив бонусный мяч в конце матча.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Mediabread
logoАмкал
logoВасилий Маврин
logoLotus
Кубок Лиги МФЛ
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots сыграет с «БроукБойз», ФК «10» – против Lit Energy. Расписание 3-го тура Winline Кубка Медиалиги
сегодня, 18:38
«Амкал» вырвал победу у Lotus в 3-м туре Кубка Медиалиги – 2:1
сегодня, 17:46
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
2Drots сыграет с «БроукБойз», ФК «10» – против Lit Energy. Расписание 3-го тура Winline Кубка Медиалиги
сегодня, 18:38
«Амкал» вырвал победу у Lotus в 3-м туре Кубка Медиалиги – 2:1
сегодня, 17:46
Курбанов и весь тренерский штаб «Титана» отправлен в отставку сразу после первой победы в Кубке Медиалиги
сегодня, 15:17
«Титан» переиграл СКА, реализовав два пенальти в 3-м туре Кубка Медиалиги
сегодня, 14:24
Экс-голкипер «Урала» Ландаков – игрок 2Drots
1сегодня, 11:50
«100% можем выйти в финал четырех. Не вижу, что нам может помешать». Карат о потенциале СКА
сегодня, 11:14
«Кони» переиграли «Чертаново Медиа» в 3-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
сегодня, 10:29
«Забавно проходить мимо их раздевалки, где они радуются так, будто бы уже Кубок Лиги выиграли. Даже в такой ситуации бедную Думич не могут выпустить». Форза о разгроме от Rocket Team
сегодня, 08:55
«СиндЕкат» сыграет против «Народной Команды», «Рома» обыграла «Эгриси». Расписание 3-го тура Winline Кубка Надежды
сегодня, 08:32
«Все деньги всаживал на наркотики. При мне пацан выбегал из квартиры в 4 часа утра и кричал, что не хочет жить». Игрок «ЧП» Осипов о зависимости
сегодня, 08:28
Ко всем новостям
Последние новости
«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
712 сентября, 19:38
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
1110 сентября, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
68 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
37 сентября, 15:32
Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
27 сентября, 10:36
«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа
196 сентября, 19:39Фото
«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «БроукБойз» – 2:0. Гуф и Кассета выступили на матче
26 сентября, 19:12
Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
3 сентября, 17:47