«Показывать средний палец – недопустимо. Но Дехтера удаляют, а Маврина, который показывает член нашей трибуне – нет». Нарзиев о судействе
«Показывать средний палец – недопустимо. Но Дехтера удаляют, а Маврина, который показывает член нашей трибуне – нет». Главный тренер Lotus Ахмад Нарзиев о судействе
«Мы должны справляться с эмоциями. Я говорил, что Дехтера будут провоцировать. Но показывать средний палец – недопустимо и неуважительно. Там сидят родители, дети, жены – это самое святое. Я это порицаю и извиняюсь за него. Дехтер понесет за это ответственность.
У нас неквалифицированные судьи, которые не умеют судить. Они не понадобились первенству Москвы. Я уже молчу о второй лиге и КФК. Они не опытные. Судья сломал игру. По поводу удаления я согласен, но что было потом — это просто ад.
Дехтера удаляют, а Маврин, который показывает член нашей трибуне и говорит сосать – это нормально, и это не удаление. Судья сказал, что он не услышал.
Есть несправедливость, с которой я не согласен. Если удалили Дехтера, то удаляй и Маврина. Но он у нас неприкосновенный. Он может послать на ### судью, ему все дозволено.
Матч получился топ. Жаль, что такие неквалифицированные арбитры судят. У меня претензий к «Амкалу» нет. Для меня это самая сильная команда в лиге на данный момент. Только мы можем забить «Амкалу» играя вдесятером. Ни одна команда не забьет», – сказал главный тренер Lotus.
Lotus уступил «Амкалу» (1:2), ведя в счете и пропустив бонусный мяч в конце матча.
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