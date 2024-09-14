«100% можем выйти в финал четырех. Не вижу, что нам может помешать». Карат о потенциале СКА

Владислав Коротаев считает, что СКА выйдут в финал четырех Кубка Медиалиги.

– После перехода в СКА ты постоянно играешь в основе. Как ты себя чувствуешь в команде?

– Чувствую, что мне доверяют. Поэтому я максимально расслабленно и с холодной головой подхожу к играм. Приношу максимум пользы, насколько могу. Если выхожу в основе, значит, тренер видит, что я приношу много пользы на поле.

Хорошо сыграл, забил «Броукам». Как в штангу попал ножницами. Не знаю, в церковь буду ходить всю неделю. Хотя повезло, что второй гол от штанги залетел.

– В FC Bus была отличная атмосфера. Можно ли ее сравнивать с атмосферой в СКА?

– 100% Викторович перенес атмосферу из FC Bus в СКА. Но опять же, в «Басе» было всего две тренировки в неделю, играли на лайте.

В СКА же больше профессиональный подход. Хочется занять максимально высокие места. Как минимум поехать на финал четырех. Для этого все есть: зарплаты, тренировки, восстановление, доктора. Я не вижу, что нам может помешать. Если только такие вторые таймы, как было с «Броуками».

– Видя состав СКА, многие говорят, что вы темные лошадки. Сам как это видишь?

– 100% можем выйти в финал четырех. Сегодня играли против чемпионов прошлого МФЛ. В первом тайме – три штанги. Забивай свои моменты и все. Но где-то не повезло. Будем больше работать над реализацией на тренировках и, так скажем, над удачей, – сказал форвард СКА в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.