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СКА сойдутся с «БроукБойз» в Кубке Медиалиги

СКА и «БроукБойз» сыграют в Winline Кубке Медиалиги.

10 сентября, вторник

СКА – «БроукБойз», начало в 21:15

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортс&#8217;&#8216;
logoСКА Ростов
logoWinline Медиалига
logoБроукБойз
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