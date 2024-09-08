2Drots сыграют с «БроукБойз» в матче за 5-е место в Т-Лиге
2Drots и «БроукБойз» сразятся в «медийном дерби» в Т-Лиге
8 сентября, воскресенье
Матч за 5-е место
Матчи пройдут в Москве на площадке «Три вокзала. Депо».
Примечание: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Т-Лига Уличного Футбола»
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