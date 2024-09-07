«Рома» выйдет против «Народной Команды» в Кубке Надежды

«Рома» и «Народная Команда» сыграют в Кубке Надежды им. Отара Кушанашвили

7 сентября, суббота «Рома» – «Народная Команда», начало в 17:00 Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич». Примечание: время начала матча – московское.