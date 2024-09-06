ФК «Банка» сыграет с Rocket Team в первом матче 2-го тура Кубка Медиалиги

ФК «Банка» сыграет против Rocket Team во в 2-м туре Winline Кубка Медиалиги

Кубок Медиалиги, 2-й тур ФК «Банка» – Rocket Team – 18:00 Стартовые составы появятся перед игрой. ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское. Матч прошел в Москве на малом поле стадиона «Москвич».