ФК «Банка» сыграет с Rocket Team в первом матче 2-го тура Кубка Медиалиги
ФК «Банка» сыграет против Rocket Team во в 2-м туре Winline Кубка Медиалиги
Кубок Медиалиги, 2-й тур
ФК «Банка» – Rocket Team – 18:00
Стартовые составы появятся перед игрой.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Матч прошел в Москве на малом поле стадиона «Москвич».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: t.me
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