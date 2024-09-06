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ФК «Банка» сыграет с Rocket Team в первом матче 2-го тура Кубка Медиалиги

ФК «Банка» сыграет против Rocket Team во в 2-м туре Winline Кубка Медиалиги

Кубок Медиалиги, 2-й тур

ФК «Банка» – Rocket Team – 18:00

Стартовые составы появятся перед игрой.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Матч прошел в Москве на малом поле стадиона «Москвич».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: t.me
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