Rocket Team принял вызов и выпустит Думич в следующем матче. «Банке» поставили условие – пенальти должны бить девушки
Светлана Думич и Ирина Подшибякина сыграют в Winline Кубке Лиги
«Рокеты» ответили на предложение «Банки» выпустить на поле девушек и выдвинули свои условия.
Девушки проведут на поле 5 минут чистого времени с первой минуты игры.
Если в игре будет пенальти, его исполнят девушки. Если они забивают, то команда, забившая гол, забирает право на челлендж противника.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Rocket Team
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости