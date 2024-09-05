Rocket Team принял вызов и выпустит Думич в следующем матче. «Банке» поставили условие – пенальти должны бить девушки

Светлана Думич и Ирина Подшибякина сыграют в Winline Кубке Лиги

«Рокеты » ответили на предложение «Банки» выпустить на поле девушек и выдвинули свои условия.

Девушки проведут на поле 5 минут чистого времени с первой минуты игры.

Если в игре будет пенальти, его исполнят девушки. Если они забивают, то команда, забившая гол, забирает право на челлендж противника.