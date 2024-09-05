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  • Рекорд посещаемости стадиона в Долгопрудном установлен на матче «Космос» – «Амкал» в Кубке России. На игру пришли 1500 зрителей
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Рекорд посещаемости стадиона в Долгопрудном установлен на матче «Космос» – «Амкал» в Кубке России. На игру пришли 1500 зрителей

Матч 3-го раунда Фонбет Кубка России в Долгопрудном посетили 1500 человек

Матч «Космос» – «Амкал» (1:2) прошел на стадионе «Салют» в городе Долгопрудный. Он вмещает 6 тысяч зрителей, но нынешняя лицензия позволяет заполнить его только на 2750 мест. Стартовый свисток прозвучал в 16:00.

Билеты стоили 500 рублей на обычное место, 1000 рублей – на центральный сектор. При этом средняя цена на матчи Второй лиги – 100-200 рублей. Еще до старта продаж билетов «Космос» объявил, что переведет вырученные средства в фонд помощи пострадавшим в Курской области.

«Амкал» впервые в 1/32 Кубка России: с двумя пенальти, игрой медийных звезд и празднованием в стиле Нкунку

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Transfermarkt
logoФОНБЕТ Кубок России
болельщики
стадион Салют Долгопрудный
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoКосмос
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