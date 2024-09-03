Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
Игрок «Амкала» Степан Костюков пропустит матч Фонбет Кубка России из-за травмы
«Амкал» выложил заявку на матч против «Космоса».
В ней не оказалось Степана Костюкова, который недавно получил повреждение.
Прямо сейчас игрок «Акала» является лучшим бомбардиром турнира с тремя голами.
«Амкал» сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России.
Начало – в 16:00 (мск).
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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