Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда

Игрок «Амкала» Степан Костюков пропустит матч Фонбет Кубка России из-за травмы

«Амкал » выложил заявку на матч против «Космоса».

В ней не оказалось Степана Костюкова, который недавно получил повреждение.

Прямо сейчас игрок «Акала» является лучшим бомбардиром турнира с тремя голами.

«Амкал » сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России.

Начало – в 16:00 (мск).