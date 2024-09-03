«Космос» направит пострадавшим в Курской области всю выручку с продажи билетов на матч с «Амкалом»

«Космос» отправит всю прибыль от билетов пострадавшим жителям в Курской области

Стартовала продажа билетов на матч 3-го раунда Фонбет Кубка России.

Стоимость – 500 рублей (еще есть места в VIP-ложе за 1000 рублей).

Игра пройдет на стадионе «Салют» в Долгопрудном 4 сентября, начало – в 16:00 (мск).

«Амкал » стал единственным клубом Медиалиги , вышедшим в 3-й раунд Фонбет Кубка России.