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«Космос» направит пострадавшим в Курской области всю выручку с продажи билетов на матч с «Амкалом»

«Космос» отправит всю прибыль от билетов пострадавшим жителям в Курской области

Стартовала продажа билетов на матч 3-го раунда Фонбет Кубка России.

Стоимость – 500 рублей (еще есть места в VIP-ложе за 1000 рублей).

Игра пройдет на стадионе «Салют» в Долгопрудном 4 сентября, начало – в 16:00 (мск).

«Амкал» стал единственным клубом Медиалиги, вышедшим в 3-й раунд Фонбет Кубка России.      

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Сообщество «ВКонтакте» ФК «Космос»
logoФОНБЕТ Кубок России
logoАмкал
Благотворительность
logoWinline Медиалига
logoКосмос
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